الأمم المتحدة: 8 ملايين سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي في ظل ظهور كورونا

حذرت المتحدثة الإعلامية باسم برنامج الأغذية العالمي إليزابيث بايرز، من أن نحو 8 ملايين سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي، في ظل ظهور إصابات بفيروس كورونا.

وأضافت في تصريح صحفي أمس الثلاثاء، أن برنامج الأغذية العالمي يبذل قصارى جهده للوصول إلى المحتاجين للغذاء والعلاج في شمالي سوريا.

وأشارت إلى أن حوالي 940 ألف سوري نزحوا عن شمال غربي سوريا منذ ديسمبر 2019 بسبب النزاعات، لافتة أنهم يعيشون في مخيمات مكتظة يمكن أن تتسبب بعواقب وخيمة جراء انتشار كورونا.

وذكرت أن موظفي برنامجها مستمرون في إيصال المساعدات الغذائية للمحتاجين عبر تركيا، مشيرة إلى أنهم بالتعاون مع الجهات الشريكة قدموا مساعدات غذائية لنحو 1.7 مليون شخص خلال شهر مارس الماضي.

المصدر: روسيا اليوم

الآراء المنشورة في هذه المادة تعبر عن راي صاحبها ، و لاتعبر بالضرورة عن رأي المرصد.