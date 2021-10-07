الأمم المتّحدة.. ملايين السوريين يواجهون أزمة مياه في شمال شرق سوريا

قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إنّ 5 ملايين شخص تضرروا من أزمة المياه المستمرة، في شمال وشمال شرق سوريا، كما أطلقت حملة لتأمين 251 مليون دولار، لمساعدة الأشخاص الأكثر تأثّراً خلال الأشهر الستة القادمة.

وفي حديث أمام الصحفيين في “نيويورك”، قال المتحدّث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك: “لم يتمكن الناس عبر الأجزاء الشمالية من سوريا، من الوصول إلى مياه آمنة وكافية على نحو موثوق به؛ بسبب انخفاض مستويات المياه، وتعطل أنظمة المياه، والقدرة التشغيلية المنخفضة أصلاً لمحطات المياه”.

وتابع “دوجاريك”، أنّ “نقص مياه الشرب الآمنة يؤدي إلى زيادة انتشار الأمراض المنقولة بالمياه ويقلل من خط الدفاع الأول الحاسم لوقف جائحة كوفيد-19.

كما أنّ نقص الكهرباء يزيد من إجهاد الصحة العامة ونظام التعليم ويؤثر بشكل غير متناسب على الصحة العامة والإنجابية للنساء والفتيات.

وكشف المتحدّث عن خطة سيجري العمل عليها، خلال الأشهر الستة المقبلة، والتي ستستهدف 3.4 مليون شخص من الأكثر تضرراً في تلك المناطق من سوريا، بسبب أزمة المياه”.

وأشار “دوجاريك”، إلى أنّ الأمم المتحدة حددت ضرورة وجود استجابة متعددة القطاعات بقيمة 251 مليون دولار أمريكي. وأضاف “تم استلام 51 مليون دولار فقط، حتى الآن”.

ونتيجة إغلاق بوابات المياه من الجانب التركي، وكذلك الجفاف وشح الأمطار، ما أدّى إلى انخفاض منسوب مياه نهر الفرات في مناطق شمال وشرق سوريا، إلى أدنى مستوياته.

المصدر: ليفانت

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