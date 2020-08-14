الأمن التركي يعتقل ضابطا بارزا منشقا عن نظام الأسد

اعتقل الأمن التركي، الضابط البارز المنشق عن النظام السوري أحمد رحال وفقا لما نقلت مراسلة الحرة عن زوجته يوم الجمعة.

وعلمت “الحرة” أن شخصين بملابس مدنية جاءا إلى بيت رحال الأربعاء مساء، وقالا إنهما من الشرطة التركية وأظهرا بطاقة هوية مكتوب عليها “شرطة” واقتاداه من منزله بحجة أنهما يريدان التأكد من أن أوراقه نظامية وقانونية، رغم امتلاك رحال لأوراق قانونية إلا أنهم أصروا على اقتياده.

ولدى السؤال عنه في “الأمنيات” التابعة لوزارة الداخلية التركية والتي من المفترض أنه اقتيد إليها، كان الجواب أنه لا يوجد لديهم أي شخص بهذا الاسم.

وانتشرت أخبار على المواقع السورية المعارضة عن أن السلطات الأمنية التركية اعتقلت رحال لأسباب مجهولة.

والعميد الركن أحمد رحال ضابط سابق في القوات البحرية السورية، ومدرس في الأكاديمية العليا للعلوم العسكرية السورية، انشق عن نظام الأسد في الشهر العاشر من سنة 2012، وانخرط في العمل العسكري عند انشقاقه، ثم ما لبث أن تحول إلى العمل الاعلامي ليكون أحد أبرز المحللين العسكريين السوريين.

المصدر:الحرة