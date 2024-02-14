الأمن الجنائي التابع للنظام يلقي القبض على شبكة مهربين تمتهن تجارة المواد المخدرة

محافظة ديرالزور: ألقت قوى الأمن الجنائي التابع لقوات النظام على شبكة مهربين مؤلفة من 11 شخصا يمتهنون تجارة وترويج المواد المخدرة وتعاطيها، في مدينة ديرالزور الخاضعة لسيطرة النظام والميلشيات الموالية لها.

ووفقاً للمعلومات فإن الأشخاص الذين قبض عليهم مرتبطين بجهات وأفراد وضباط من جهات أمنية وتشكيلات عسكرية عدة ذات نفوذ وسلطة في المنطقة، بالإضافة إلى وجود بلاغات عدة بتهمة تجارة المخدرة بحق البعض منهم.

وأشار المرصد السوري في 4 من شباط الجاري إلى مقتل عنصر من ميليشيا “أسود الشرقية” إثر اشتباكات مسلحة اندلعت بين عناصر الأخيرة من جهة، وعناصر دورية تابعة للأمن الجنائي التابع للنظام بعد محاصرتها مجموعة مسلحة من تجار ومروجي المواد المخدرة، حيث استمرت الاشتباكات لمدة ساعة مع نشر نقاط أمنية وإغلاق كافة الطرق في مداخل ومخارج حي الجبيلية بمدينة دير الزور، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام والميليشيات الموالية الإيرانية.