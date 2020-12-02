“الأمن العسكري” التابع لأجهزة النظام الأمنية يعتقل شابين من أبناء ريف درعا الشرقي وينقلهما إلى السويداء

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقدان الاتصال بشابين اثنين من أبناء بلدة المسيفرة بريف درعا الشرقي يوم الخميس الفائت، وذلك أثناء تواجدهما في مدينة درعا، ليتبين لاحقاً أن “الامن العسكري” التابع للنظام السوري قام باعتقال الشابين في درعا المحطة، وعمد إلى نقلهما إلى فرع الأمن العسكري في السويداء، دون توضيح الأسباب إلى الآن.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى أن مسلحين مجهولين، اختطفوا عنصراً في شعبة المخابرات العسكرية، في بلدة تسيل بريف درعا الغربي، حيث اقتياده المسلحون إلى جهة مجهولة، ووفقاً لمصادر أهلية، فإن العنصر يعمل في مكتب الدراسات الأمنية في فرع المخابرات العسكرية بمدينة نوى، وكان ضمن عمل موكل به في بلدة تسيل.