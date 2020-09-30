“الأمن العسكري” التابع للنظام السوري يداهم حي المنشية بمدينة درعا ويعتقل شابين اثنين

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مجموعة تابعة لـ “الأمن العسكري” بقيادة قيادي سابق لدى الفصائل، داهموا عدداً كبيراً من المنازل في حي المنشية بدرعا البلد في مدينة درعا، وسط إطلاق نار مكثف، حيث جرى اعتقال شابين اثنين على الأقل، دون معرفة الأسباب حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري يوم أمس الأول، إلى أن الفوضى المترافقة بفلتان أمني كبير، تتواصل في عموم محافظة درعا الخاضعة لسيطرة النظام السوري وحلفاءه، حيث رصد المرصد السوري اختطاف شاب في درعا البلد بمدينة درعا، من قبل مجهولين يستقلون سيارة سوداء اللون.