الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي أحمد العسراوي: النظام غير راغب وغير مؤمن بالحل ولا يعمل لإنجاح العملية السياسية.. والمبعوث الروسي لدمشق يرش على جرح السوريين سكرا

لا يزال الشعب السوري ينتظر لحظة الفرج المرتقبة منذ 10 سنوات، وبعد عقد من الحرب والدمار الشامل الذي هجّر السوري وشرّده، تلك اللحظة الحاسمة التي قد يتوصّل فيها مختلف الأطراف إلى حلّ ينهي الانقسام وحالة التشظي، وهب لحظة باتت حلما خاصة في ظل كثرة التدخلات الاقليمية والدولية وتوسع الأزمة وتشعّبها.

الشعب السوري الجريح المنقسم بين من يقاسي شظف العيش في خيام اللاجئين والمهجرين ومن يحاول البحث عن موطئ قدم أو ملجأ في المنافي ،لا يزال برغم كل المآسي متمسّكا بأمل بين شظايا الأسلحة التي تتطاير…

ويرى أحمد العسراوي، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، وعضو هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، وعضو اللجنة الدستورية، في حوار مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الشعب السوري بحاجة إلى تضافر واستجماع كل الجهود والإمكانيات المتاحة لتحقيق المطالب المحقة والمشروعة باستعادة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة، مشيرا إلى أن النظام غير مؤمن وغير راغب ولا يعمل على إنجاح العملية السياسية.

س-ما حقيقة ما روج حول سعي هيئة التنسيق الوطنية إلى تشكيل جسم معارض منافس للائتلاف الوطني السوري المعارض؟

ج-لننطلق من البداية، فنحن في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي ومنذ تأسيسه في 18 تموز 1964، نؤمن بالتحالفات الجبهوية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية. مررنا بالعديد من هذه التجارب وكان التجمع الوطني الديمقراطي سنة 1979 أنجحها، وتضمن برنامجه السياسي ضرورة التغيير الوطني الديمقراطي بالوسائل السلمية، وبقي قائماً حتى انطلاقة الثورة السورية الحديثة في 18 آذار 2011. انطلقت الثورة وكنا مشاركين فيها من اليوم الأول، وبدأنا مباشرة – قوى التجمع الوطني الديمقراطي التي بقيت مؤمنة بضرورة التغيير الوطني الديمقراطي والانتقال السياسي السلمي – بالعمل على توحيد موقف وجهود قوى المعارضة وشباب الحراك الثوري. تردد البعض في التجاوب مع مشروعنا وتجاوب البعض الآخر وتم تأسيس هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في 25 حزيران 2011، وأعلنت بيانها السياسي التأسيسي في 30 حزيران 2011، وعقدت المؤتمر الوطني الموسع 17 أيلول 2011، الذي أكدت فيه على ثلاثيتها: لا للعنف، لا للطائفية، لا للتدخل الخارجي، وأضافت إليها لا للفساد والاستبداد ونعم لإسقاط النظام بكافة رموزه ومرتكزاته. لم يتوقف مشروعنا عند تأسيس هيئة التنسيق الوطنية، وعقدنا بدمشق المؤتمر الوطني لإنقاذ سورية، الذي ضم قوى هيئة التنسيق الوطنية وبعض القوى والشخصيات الوطنية المعارضة من خارجها، وتبنى المؤتمر رؤية الهيئة بضرورة التغيير الوطني الديمقراطي.

قبل أكثر من ثلاث سنوات بدأ العمل على عقد مؤتمر ثانٍ للإنقاذ، ومن خلال الحوارات بين المتجاوبين مع المشروع وصلت الرؤية إلى تأسيس الجبهة الوطنية الديمقراطية، وأعلنت رؤيتها السياسية وجهزت لعقد مؤتمرها التأسيسي بدمشق، إلا أن العقلية الأمنية للنظام قد منعت ذلك مما اضطرنا إلى عقده على وسائل التواصل الاجتماعي.

-هنا أعود للإجابة الموضوعية على السؤال، فنحن نعمل على توحيد موقف وجهود قوى المعارضة والثورة السورية وليس على منافسة أو مواجهة أي منها مهما تقاربت أو تباعدت الرؤى والمواقف فيما بيننا، خاصة وأننا شركاء مع الائتلاف الوطني السوري والقوى والشخصيات الوطنية الأخرى في هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية، ومنا جميعاً تشكلت اللجنة الدستورية بهيئتها الموسعة والمصغرة. وأضيف أن رؤيتنا للعملية السياسية التفاوضية والانتقال السياسي متقاربة جداً إن لم تكن متطابقة.

س-هل حان الوقت برأيكم سيد أحمد، لإعادة تأهيل الائتلاف الوطني السوري المعارض وإعادة رسم أهدافه بعيدا عن سياسة التموقع لكل أعضائه وبعيدا عن تغيير القبعات فيما بينهم دون العمل الجدي للتوصل إلى حل ينهي الأزمة السورية ؟

ج: هذه مسألة خاصة تتعلق ببنية ورؤية الائتلاف الوطني السوري للأهداف القريبة والبعيدة التي يرونها متوافقة مع مشروعهم السياسي، متمنياً استخدام كلمة إعادة الهيكلة بدل إعادة التأهيل. وبقية المسألة تتعلق بهم وليس من حقنا التدخل فيها.

س- هل المعارضة السورية الوطنية في حاجة للائتلاف الوطني السوري وهل قدّم الائتلاف النموذج السياسي الممثل لمبادئ الثورة السورية، وماذا تحتاج إليه هذه المؤسسة لتكون منصة لعمل النخب السورية السياسية حول مشروع وطني سوري جامع؟

ج: نعم، الشعب السوري بحاجة إلى تضافر واستجماع كل الجهود والإمكانيات المتاحة لتحقيق المطالب المحقة والمشروعة باستعادة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين كل السوريات والسوريين والتي ثار من أجلها، مع ضرورة المحافظة على القرار الوطني المستقل بالقدر الكافي.

س-حقّق الائتلاف في بداية تأسيسه العديد من المكاسب السياسية التي كانت ذات أثر إيجابي في تلك المرحلة، إذ حظي باعتراف حوالي 120 دولة له كممثل شرعي عن الشعب السوري، كما حظي بمقعد في جامعة الدول العربية كممثل عن السوريين، بينما أُقصي النظام من الجامعة.. برأيكم لماذا تلاشت هذه المكاسب بشكل أسرع من اكتسابها؟

ج: هذه رؤية خلافية بين موقف هيئة التنسيق الوطنية والائتلاف الوطني السوري منذ البداية، فالمكسب السياسي بالاعتراف ترافق مع التخلي عن القرار الوطني المستقل.

س- يقول مراقبون إن الشخصيات والفصائل المعارضة في المنفى تنافست على المكانة والموارد عوض من أن تتوحّد تحت راية مشتركة، إذ كانت تتوقّع الحصول على التمويل والاعتراف السياسي من المجتمع الدولي فقط..هل تتفقون مع هذا الرأي ولماذا؟

ج-: يقول المراقبون ونحن نسمع ولا نملك الدليل.

س-حديث عن استئناف اللجنة الدستورية لأشغالها قريبا وفق تصريحات المبعوث الروسي إلى دمشق لافرنتيف.. برأيكم هل يرفع تصريحه التوقعات بالضغط على النظام السوري للانخراط أكثر في هذا المسار المتعثر في جولاته الخمس الماضية، والتي لم تفرز أي نتائج حقيقية لجهة البدء بكتابة ووضع صياغات دستورية ضمن دستور جديد للبلاد؟

ج: يبدو لي أنه من اللحظة الأولى لصدور البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري ” مؤتمر سوتشي ” 30 كانون الثاني 2018، الذي شارك فيه النظام وأنصاره بفعالية قصوى، وشاركت فيه بعض هياكل المعارضة بفعالية مترددة وخجولة، لم يكن المشاركون ومن يسمون بالضامنين جادين بالالتزام بما توافقوا عليه. ودليلي أن تشكيل اللجنة الدستورية وتثبيت المعايير المرجعية والعناصر الأساسية لعملها قد تأخر حتى أيلول 2019، وأنه قد مر منذ اجتماعها الأول 30/10/ 2019حتى اليوم خمس دورات، بمعنى أنه خلال ثلاث سنوات ونصف لم تتقدم على طريق مهامها الموكلة إليها ولو خطوة واحدة. فماذا يستفيد الشعب السوري من تصريحات المبعوث الروسي المرنة، وغياب الموقف التركي الواضح، والتعنت الإيراني المكشوف؟

س-هل يمكن أن يذهب النظام نحو مزيد من المماطلة بعد إجراء الانتخابات، واعتقاده بحسم الأزمة السورية لصالحه؟

ج: النظام وفق رؤيتي، غير مؤمن وغير راغب ولا يعمل على إنجاح العملية السياسية بأي من محاورها الأربع المعتمدة في بيان جنيف والبيانات والقرارات الدولية ذات الصلة بالملف السوري، وبالتالي ما بعد “الانتخابات” لن يختلف عما قبلها، هنا يأتي دور المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة العمل على تخفيف حجم المعاناة التي يتعرض لها السوريين في الداخل وبلاد المهاجر.

س- دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال اجتماعه مع نظيره السوري فيصل المقداد في دمشق مؤخرا، إلى احترام خيار الشعب السوري والتخلي عن وهم تغيير النظام، والتعجيل بإعادة الإعمار ودعم مكافحة الإرهاب ودعم حل سياسي شامل وتصالحي للقضية السورية وتضييق الخلافات بين جميع الفصائل السورية.. برأيكم سياسة بكين تجاه الأزمة السورية، لماذا تسعى منذ بداية الثورة إلى إعادة إنتاج النظام ؟

ج: قد يكون جوابي خارج السياق، الصين الشعبية دولة كبرى سياسياً واقتصادياً ولها علاقات مرتبطة بمصالحها على مستوى العالم، سورية ومع مركزها الجغرافي الهام تبقى دائرة صغيرة ضمن هذه المصالح الصينية المرتبطة بالموقف الروسي.

س- بعد كثرة استهداف قواعدها العسكرية في سورية مؤخرا، هل تنسحب أمريكا من سورية كما فعلت في أفغانستان، كما قال المبعوث الروسي لافرنتيف إنه قد يكون خروجا مفاجئا، حاثا الأكراد على الحوار مع دمشق؟

ج: إجابتي تنبع من الألم الذي يحيط بنا ومن كل الجوانب.. من يهدد القواعد العسكرية الأمريكية؟ وهل بالأصل صحيح مهددة؟ أمريكا وبالتعاون مع بعض السوريين تسيطر على ما يقارب ثلث المساحة الجغرافية السورية، التي فيها القسم الكبير من الموارد الطبيعية. والمبعوث الروسي يرش على جرج السوريين سكرا …

س-اليوم ندرك جيداً أن أمريكا هي التي تحرك العالم عبر تقسيم الأدوار على بعض أدواتها بما يحقق مصالحهما وأهدافهما في سورية، حيث مرّت أكثر من عشر سنوات وظلت الأزمة السورية معلقة بين تضارب المصالح داخلياً وخارجياً وضرورات الواقع التي تحتم إغلاق الملف على حل دائم.. ما الذي يصعّبُ حل الأزمة السورية وما الذي يدفع إلى تشعبها؟

ج: التدخلات الخارجية العربية والإقليمية والدولية المرتبطة بالمصالح، والتي تطورت نتيجة لإصرار النظام على تبني الحل الأمني العسكري في مواجهة المطالب الشعبية المحقة، عقّدت المسألة ولم تكن من دوافع حلها. السوريون اليوم كل السوريين أضعف حلقة من حلقات إيجاد الحل المنطقي والموضوعي، الذي من المفترض أن يفضي إلى التغيير الوطني الديمقراطي الجذري والشامل والانتقال السياسي.