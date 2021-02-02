الأمين العام لـ”الأمن الجماعي”: على المرتزقة السوريين الرحيل عن قره باغ

أكد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس أن على المرتزقة الذين وصلوا إلى إقليم قره باغ من سوريا الرحيل عن المنطقة، لأن أنشطتهم هناك تهدد أمن بلدان المنظمة.

وقال زاس في موجز صحفي عبر الفيديو اليوم الثلاثاء: “لدينا معلومات عن أنشطة مسلحين وافدين من سوريا في منطقة النزاع في قره باغ”.

وأضاف: “نعتقد أن المرتزقة والمسلحين السوريين أيا كانوا، يجب أن يغادروا هذه الأراضي ووقف أنشطتهم، لأن تشكيل كتائب ومجموعات من المقاتلين وتشكيلات مسلحة غير شرعية بالقرب من حدود الدول الأعضاء بالمنظمة يحمل في طياته أخطارا معينة تهدد أمننا الجماعي”.