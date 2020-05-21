الأهالي يعثرون على جثة مواطن بعد يوم على اختطافه في ريف دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عثر الأهالي على جثة مواطن من أبناء بلدة غرانيج في ريف دير الزور، ملقاة في محيط قرية الحوايج وعليها أثار طلقات نارية في أنحاء الجسم.

يذكر أن الشاب اختطف أمس، على أطراف مدينة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 507 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 172 مدنيا، من بينهم 11 طفل و8 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 331 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.