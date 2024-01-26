الأولى منذ بداية العام ضمن مناطق “الهيئة”.. العثور على رضيعة ملقاة أمام أحد المساجد بريف إدلب

الأولى منذ بداية العام ضمن مناطق “الهيئة”.. العثور على رضيعة ملقاة أمام أحد المساجد بريف إدلب

محافظة إدلب: عثر أهالي على رضيعة حديثة الولادة تخلى عنها ذويها لأسباب مجهولة ملقاة أمام أحد مساجد معارة إخوان بريف إدلب ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام.

ويأتي ذلك في ظل تزايد حالات التخلي عن الأطفال حديثي الولادة من قبل ذويهم لأسباب عديدة منها العلاقات غير الشرعية ولأسباب متعددة أخرى.

ووثق نشطاء المرصد السوري 4 حالات تخلي عن أطفال حديثي الولادة في مختلف المناطق السورية وعلى اختلاف الجهات المسيطرة، منذ مطلع العام 2024، عثر عليهم في “الحاويات” والحقائب والأكياس وأمام المساجد وعلى قارعة الطريق، في ظاهرة لا تمت للإنسانية بِصلة.

توزعت تلك الحالات وفق الآتي:

– 3 ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، واحد منهم عثر عليه مفارق الحياة.

–1 ضمن مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام.