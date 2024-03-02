الأولى منذ بداية العام 2024.. إدارة مخيم الهول تتحضر لإخراج دفعة من العراقيين

الأولى منذ بداية العام 2024.. إدارة مخيم الهول تتحضر لإخراج دفعة من العراقيين

محافظة الحسكة: تحضر إدارة مخيم الهول لإعادة دفعة من العائلات العراقية إلى بلادهم، خلال الأيام القادمة.

وتتألف الدفعة من 150 عائلة عراقية، يجرى التنسيق مع الحكومة العراقية لإخراجهم.

وتعتبر هذه الدفعة هي الأولى منذ بداية العام 2024، ويأتي ذلك في إطار إفراغ مخيم الهول وترحيل اللاجئين بالتنسيق بين الإدارة الذاتية ولجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب العراقي، لإعادة الأسر العراقية.

وأشار المرصد السوري في 12 من تشرين الثاني من العام 2023 إلى مغادرت 173 عائلة عراقية، من مخيم الهول بريف الحسكة، بتنسيق بين الحكومة العراقية و”الإدارة الذاتية”.

وتضم العائلات 659 شخص وتوجهوا بحافلات نحو بلادهم.