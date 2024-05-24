الأولى من نوعها خلال هذا العام.. وفد من الأمم المتحدة برفقة جنود الروس يتفقدون الأوضاع في محطة علوك للمياه بريف الحسكة

محافظة الحسكة: توجه وفد من الأمم المتحدة برفقة عربات تابعة للقوات الروسية والقوات التركية إلى محطة علوك شرق رأس العين بريف الحسكة، ضمن مناطق “نبع السلام”، تزامنا مع تحليق مسيرات تركية في الأجواء، وذلك لتفقد الأوضاع الإنسانية والصحية في المنطقة.

وتعتبر هذه العملية التفقدية الأولى من نوعها خلال هذا العام.

ويعاني الأهالي ضمن منطقة نفوذ قوات سوريا الديمقراطية من أزمة مياه جراء توقف محطة علوك وعدم إمداد المنطقة بالمياه، بينما قابل ذلك نداءات إنسانية متكررة من قبل الأهالي للجهات المعنية بالعمل على إيجاد حل دائم لهذه الأزمة، ووضع حد للانتهاكات التركية المستمرة واستخدمها المياه كسلاح حرب ضد سكان المنطقة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 1 أيار من العام الفائت، توجه وفد من موظفين تابعين للأمم المتحدة برفقة فننين في شركتي الكهرباء والمياه، إلى محطة علوك شرق رأس العين ضمن منطقة “نبع السلام” شمال غربي الحسكة، تزامنا مع تحليق مروحيتين روسيتين لحماية الوفد، لمراقبة تشغيل محطة علوك، دون اعتداءات من الفصائل الموالية لأنقرة.