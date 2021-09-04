“الإدارة الذاتية”لشمال وشرق سوريا تعدل على قانون “التجنيد الإلزامي”

أصدرت “الإدارة الذاتية” لمناطق شمال وشرق سوريا قرارا جديدا بخصوص”الخدمة الإلزامية” في قوات “الدفاع الذاتي” أعفت من خلاله الشبان من مواليد 1990 حتى مواليد 1997 من أداء الخدمة الإلزامية وفق بيان رسمي حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على نسخة منه وجاء فيه: بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير العمل، الرئاسة المشتركة لمكتب “الدفاع الذاتي” لشمال وشرق سوريا تقرر مايلي:

1- تعفى المواليد من 1990 لغاية مواليد 1997 من أداء واجب الدفاع الذاتي اعتبارًا من تاريخه

2-المواليد المطلوبة لخدمة واجب الدفاع الذاتي من أتم الثامنة عشر لغاية مواليد 1998

3- لايشمل القرار من هم على رأس عملهم والفارين من قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي والانضباط العسكري