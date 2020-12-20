“الإدارة الذاتية” تسلم أكثر من 20 طفلاً وامرأة من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى ممثلين عن حكومات أوروبية

سلم مكتب العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية” بمدينة القامشلي، أمس، ثلاث سيدات مريضات، و12 طفلاً من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى الحكومة الألمانية، بموجب وثيقة عودة رسمية.

وعلى صعيد متصل، تسلم وفد فنلندي من مكتب العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية”، امرأتين و6 أطفال من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية”، بموجب وثيقة عودة رسمية.

وبذلك، ترتفع حصيلة المفرج عنهم من قبل “الإدارة الذاتية”، منذُ مطلع العام 2020، إلى تسليم “143” طفلاً و “9” نساء من جنسيات غير سورية لممثلين عن دولهم، ووفقاً لإحصائيات ومعلومات المرصد السوري، فإن جميع الأطفال والنساء من عوائل تنظيم”الدولة الإسلامية” القابعين ضمن “دويلة الهول” الواقعة أقصى جنوبي شرقي الحسكة، آبائهم وأزواجهم كانوا مقاتلين في صفوف التنظيم، إما قتلوا في معارك سابقة، أو فُقدوا.