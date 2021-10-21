“الإدارة الذاتية” تسلم السفير السويدي نحو 10 أطفال ونساء من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية”

محافظة الحسكة: سلمت دائرة العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية”، 6 أطفال و3 سيدات من عوائل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى وفد مملكة السويد برئاسة السفير فريديريك فلورن من دائرة الشؤون القنصلية والقانون المدني.

وجاء ذلك، في زيارة رسمية أجراها السفير السويدي إلى مناطق “الإدارة الذاتية”، في مدينة القامشلي.

وفي 19 أكتوبر، عمد وفد رسمي من المملكة المتحدة (بريطانيا)، إلى زيارة مقر دائرة العلاقات الخارجية ضمن الإدارة الذاتية لشمال وشمال شرق سوريا.

وضم الوفد المبعوث البريطاني الخاص لسوريا جوناثان هارغريفس، وجرى تباحث وضع المنطقة بين الطرفين، قبل أن يتم تسليم 3 أطفال من عوائل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” من الجنسية البريطانية إلى الوفد، وذلك بموجب وثيقة عودة رسمية وقع عليها ممثلون عن الجانب البريطاني في مقر “دائرة العلاقات الخارجية” بمدينة القامشلي.

المرصد السوري أشار في أوائل الشهر الجاري، إلى أن دائرة العلاقات الخارجية ضمن “الإدارة الذاتية”، سلمت عشرات الأطفال والنساء الأجانب من عوائل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى ممثلين عن حكوماتهم، ممن كانوا متواجدين في مخيم “روج” بريف المالكية (ديريك) ضمن محافظة الحسكة، حيث جرى تسليم 8 نساء و23 طفل من الجنسية الألمانية إلى ممثلين عن الحكومة الألمانية، كما جرى تسليم 3 نساء و14 طفلاً من الجنسية الدنماركية إلى ممثلين عن الحكومة الدنماركية.

وفي 3 يوليو/حزيران، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن دائرة العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية” لمناطق شمال وشرق سوريا سلمت 20 طفل من حملة الجنسية الروسية، ممن كانوا متواجدين في “مخيم روج” بريف مدينة المالكية (ديريك) وهم من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى هيئة دبلوماسية روسية، وذلك بموجب وثيقة عودة رسمية وقع عليها ممثلون عن الجانب الروسي في مقر “دائرة العلاقات الخارجية” بمدينة القامشلي.