“الإدارة الذاتية” تسلم 92 امرأة وطفل أوزبك من عوائل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى ممثلين عن دولتهم

محافظة الحسكة: سلمت دائرة العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية” لمناطق شمال وشرق سوريا اليوم الجمعة، 92 شخص من الأوزبك (24 امرأة و68 طفل) من عوائل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” من المتواجدين في “دويلة الهول” إلى ممثلين عن الحكومة الأوزبكية بموجب وثيقة عودة رسمية وقع عليها ممثلون عن الجانب الأوزبكي في مقر دائرة العلاقات الخارجية بمدينة القامشلي.

وفي 18 أبريل/نيسان، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن وفد روسي رسمي من مفوضية حقوق الطفل لرئيس روسيا الاتحادية، وصل إلى مقر دائرة العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية” لمناطق شمال وشرق سوريا، بمدينة القامشلي، وذلك بغية استلام الوفد الروسي34 طفلًا روسيًا “يتامى” كانوا متواجدين ضمن “دويلة الهول” أبائهم وأمهاتهم قضوا في معارك سابقة أثناء قتالهم في صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية”، أو بقصف سابق خلال تواجدهم في مناطق كانت خاضعة لسيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية”.