“الإدارة الذاتية” تسيطر على مطاحن الحبوب التي يديرها موظفو النظام في القامشلي وتخير العاملين بين البقاء على رأس عملهم ودفع أجورهم أو ترك عملهم

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، بأن قوى الأمن الداخلي “الأسايش” سيطرت على مطحنة “مانوك” ومرآب الحبوب التي كانت تدار من قِبل موظفي النظام في مدينة القامشلي، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن “الإدارة الذاتية” أبقت الموظفين على رأس عملهم في مطحنة “مانوك” ومرآب الحبوب، وخيرتهم بين البقاء في عملهم ودفع مرتباتهم الشهرية، أو الرحيل، وذلك بعد أن وضعت حراس على المطحنة والمرآب من عناصرها، والجدير بالذكر أن مطحنة الجزيرة في مدينة القامشلي تُدار من قِبل “الإدارة الذاتية” أيضا.