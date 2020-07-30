“الإدارة الذاتية” تعطل كافة الجهات العامة التابعة لها.. و25 مصابا بفيروس “كورونا” في عموم مناطقها

سجلت الفرق الطبية في مناطق “الإدارة الذاتية” 17 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”.

ووفقا لمصادر المرصد السوري فإن الحالات تتوزع في إقليم الجزيرة والرقة ودير الزور.

وبذلك يرتفع عدد المصابين الإجمالي بـ”كورونا” في عموم مناطق “الإدارة الذاتية” إلى 25، جميعهم يخضعون للحجر الصحي.

وكانت الرئاسة المشتركة لشمال وشرق سوريا أصدرت تعميما تعطل من خلاله كافة الجهات العامة التابعة لها، تزامنا مع قدوم عيد الأضحى.

وفرضت “الإدارة الذاتية” حظرا للتجوال في إقليم الجزيرة، ومنعت حركة باصات النقل الجماعي داخل المدن، وحركة النقل بشكل كامل ما بين منطقة الجزيرة والإدارات الأخرى باستثناء المركبات التجارية.

كما منعت التجمعات بشكل عام في الأماكن “الرياضية – الأعياد – المسابح – المقاهي” خلال فترة عيد الأضحى.