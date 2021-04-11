الإدارة الذاتية تفرض حظر شامل ضمن مناطق نفوذها لمدة 10 أيام ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة

أعلنت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي ضمن “الإدارة الذاتية” لشمال وشمال شرق سورية، عن حظر تجول كامل ضمن مناطق نفوذها، لمدة عشرة أيام متواصلة ابتداءًا من 13 نيسان الجاري وحتى 22 من الشهر ذاته، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا ضمن الإدارة الذاتية، ووفقاً للبيانات الرسمية التي أصدرتها الإدارة الذاتية صباح اليوم، فإن عدد الاصابات بالفيروس ضمن مناطق سيطرتها بلغ حتى الآن 12236، توفي منها 422 حالة، وتعافى منها 1365 شخص، وتؤكد مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان الطبية هناك، أن الأرقام أضعاف مضاعفة.

وجاء في نص القرار الذي صدر اليوم:

“1- يُفرض حظر التجوال الكلي في كافة مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لمدة عشرة أيام بدءاً من صباح يوم الثلاثاء الواقع في 13/4/2021 ولغاية يوم الخميس الواقع في 22/4/2021 ضمناً.

2- تغلق كافة المعابر الحدودية التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا باستثناء الحالات الإنسانية والمرضى والطلاب والحركة التجارية.

3- يستثنى من الحظر الكلي (محلات بيع المواد الغذائية والخضار) على أن تفتح من الساعة الثامنة صباحًا ولغاية الساعة الخامسة عصرًا.

4- يتم تسهيل حركة الإخوة المزارعين والأيدي العاملة معهم أثناء فترة الحظر بالتنقل من وإلى مكان عملهم بالمزارع وحقول الخضروات مع الالتزام بقواعد الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي.

5- يستثنى من هذا الحظر (كافة المشافي- الصيدليات- المنظمات الإنسانية- الإعلاميين- الأفران- محطات بيع المحروقات) أما المطاعم فيقتصر عملها على الطلبات الخارجية فقط.

6- يعلق العمل في كافة المؤسسات والدوائر التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا طيلة فترة الحظر باستثناء الدوائر التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار بالعمل على أن يتم تحديدها من قبل الإدارة المعنية.

7- على كافة المواطنين الالتزام بقواعد الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.”