“الإدارة الذاتية” تمدد حظر التجول الجزئي ضمن مناطق نفوذها حتى 5 حزيران 

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن “الإدارة الذاتية” أصدرت قراراً جديداً يقضي بتمديد حظر التجول الجزئي، في إطار الإجراءات الوقائية ضد فيروس “كورونا” المستجد.

وحصل المرصد السوري على نسخة من القرار الذي جاء فيه: “يمدد فترة حظر التجوال بسبب جائحة كورونا بشكل جزئي”، اعتباراً من يوم الأربعاء 27 مايو/أيار ولغاية 5 يونيو/حزيران ضمنا، حيث تبدأ فترة حظر التجوال من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً من اليوم التالي، ويسمح لكافة المحلات وكافة المهن بالفتح من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً.

كما يسمح لكافة المطاعم بالعمل أثناء فترة الحظر وذلك لتقديم الطلبات الخارجية.

ويتم السماح بحركة التنقل والعبور ووسائط النقل الجماعي “العام والخاص” بالعمل داخل وخارج المدينة وبين الإدارات مع مراعاة قواعد الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي.

وحددت بدء دوام العاملين في جميع مؤسسات الإدارة المدنية الديمقراطية اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الواقع في 27 مايو/أيار وبشكل كامل.

وتبقى المعابر مغلقة لحين صدور قرار من الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا باستنثاء “معبر الطبقة” للحالات الإنسانية “المرضى-الطلاب” مع تقديم الثبوتيات اللازمة.

وسمحت بممارسة الطقوس الدينية في دور العبادة لكافة الأديان مع مراعاة الوقاية الصحية والتباعد الإجتماعي مع استمرار إغلاق المقاهي والكافتيريات والمدارس والجامعات طيلة فترة الحظر”.

على صعيد متصل، شهدت مناطق “الإدارة الذاتية” عدم التزام المواطنين بشكل كامل بقرار الحظر واتباع القواعد الصحية للسلامة، تزامنا مع غياب الرقابة وعدم التشديد على تطبيق القرارات.