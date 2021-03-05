“الإدارة الذاتية” توقف عقود مئات العمال المتطوعين في مؤسساتها

في خطوة مفاجئة من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تم إيقاف عقود مؤقتة لمئات الموظفين بدير الزور. ويأتي هذا الإجراء وسط مطالب من أهالي دير الزور بتوفير فرص عمل بكافة القطاعات لكن “الإدارة الذاتية” نهجت طريقًا مغاير تجاه أهالي دير الزور بحرمانهم من فرص العمل والمماطلة بالاعتمادات المالية .

ومشفى أبو حمام بعد المماطلة والتسويف، لم تصدر المالية موافقتها على الاعتماد المالي، وكانوا قد رفضوا العدد الذي طالبت به لجنة الصحة في دير الزور مما تسبب بمشكلة في اختيار الأسماء التي كانت اللجنة قد أعلنت فيها بعد إجراء مسابقة خاصة وبالتالي ستضطر لإلغاء بعض الأسماء مما سيتسبب بنقص الكادر الطبي للمشفى كما رفضت الإدارة تعيين حرس للمشفى وتركوا الأمر لما يسمى بـ “الأسايش”.

واعتراض الأهالي ما أسموه “بعسكرة المشفى” ثم إن هناك حرس مدنيين للمشفى كانوا يقومون بالحراسة تطوعاً بدون رواتب بانتظار الاعتماد المالي ليستمروا في عملهم.

ويشمل القرار رفض عقود حرس مصافي المياه في بلدة الباغوز ومدينة الشعفة والسوسة حيث كانت “الإدارة الذاتية” تعدهم قبل أن تفاجئهم برفض اعتمادهم المالي بعد أشهر من الالتزام بالعمل دون مقابل، حيث أن حرس محطات المياه يرتبط مع “الإدارة” بعقود مؤقتة أيضًا.

كما رفضت “الإدارة الذاتية” توظيف حرس للمدارس في ريف دير الزور الشرقي، رغم إضراب المعلمين وتوقفهم عن العمل لتنفيذ مطالبهم والتي كان تعيين حرس للمدارس واحد منها بعد أن انتشرت السرقة لممتلكات المدارس بسبب انتشار الفوضى الذي تعيشه المناطق الواقعة تحت سيطرة “قسد”.