“الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” تطلق على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تدعو للاعتراف بها

“الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” تطلق على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تدعو للاعتراف بها

أطلقت “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” هاشتاغ عبر “فيسبوك” و”تويتر” في حملة تدعو للاعتراف بها.

وقالت “الإدارة” في منشور على “فيسبوك” إن “الهاشتاغ المعتمد لحملة المطالبة بالاعتراف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا هو #Status4NorthAndEastSyria”.

وأرفقت المنشور بصورة كتب عليها: “ثورة 19 تموز، تبنت هذه الثورة ضرورة التغيير السلمي وتحقيق تطلعات السوريين دون تمييز مع ضرورة تطوير نظام لا مركزي في سوريا بديل عما ساد لعقود وأهلك البلاد”.

المصدر: روسيا اليوم

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