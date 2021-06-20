الإدارة الذاتية لمناطق شمال وشرق سوريا تقرر إيقاف عمل محطة تلفزيونية ضمن مناطقها

أقرت الإدارة الذاتية لمناطق شمال وشرق سوريا إيقاف عمل قناة “كردستان 24 ” ضمن مناطقها وفق بيان رسمي صدر عن الإدارة الذاتية، وجاء في البيان أن سبب إغلاق المحطة التلفزيونية لقيامها بنشر الكراهية والعنصرية والحض على اقتتال كردي – كردي، وفق ما جاء في البيان.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان قد نشر يوم أمس، بأن عناصر قوة أمنية تابعة لـ”قسد” اعتقلوا أحمد الحسن وهو أحد الناشطين الإعلاميين في مدينة الرقة،قبل أيام، و اقتادته إلى مراكزها الأمنية.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن “الحسن” متهم بالتعاون مع مواقع إعلامية تهاجم “الإدارة الذاتية” و “قسد”.

كما أكدت مصادرنا بأن الناشط الإعلامي كان يراسل قنوات إعلامية لتقديم مواد إعلامية، أثناء عمله ضمن صفوف “قسد”، وهو ما يخالف القوانين المنصوصة.

“المرصد السوري” يطالب الجهات الأمنية والعسكرية بالكشف عن مصير “الحسن” والإفراج الفوري عنه، احترامًا لحرية الصحافة في المناطق السورية.