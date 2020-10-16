الإعلام الروسي: تركيا تسقط خلال تدريبات ثلاثة أهداف بـ”إس-400″

أكدت وسائل إعلام روسية شبه رسمية أن الجيش التركي اختبر بنجاح اليوم الجمعة منظومات “إس-400” الصاروخية التي اقتنتها من موسكو.

ونقلت وكالة “تاس” عن مصدر عسكري دبلوماسي قوله إن العسكريين الأتراك أسقطوا، خلال التدريبات التي نفذت قرب مدينة سينوب المطلة على البحر الأسود، ثلاثة أهداف بثلاثة صواريخ تم إطلاقها من منظومة “إس-400”.

وأكدت وكالة “نوفوستي” صحة هذا الخبر نقلا عن مصدر في المجال التقني العسكري.

ويأتي ذلك على خلفية تداول نشطاء ووسائل إعلام مقطع فيديو يعتقد أنه يوثق لحظة اختبار الجيش التركي لمنظومة “إس-400” قرب سينوب.

المصدر: روسيا اليوم

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