الإفراج عن موطن تركي يقود فصيل مسلح ومتهم بقتل طيار روسي في سورية في 2015

أعلن محامي المواطن التركي البارسلان تشيليك الذي ادعى أنه قتل الطيار الروسي أوليغ بيشكوف

البيان/وكالات:أعلن محامي المواطن التركي البارسلان تشيليك الذي ادعى أنه قتل الطيار الروسي أوليغ بيشكوف بعد إسقاط طائرته فوق سوريا عام 2015، أن موكله غادر السجن اليوم الخميس.

وأكد المحامي مراد أوستونداغ لوكالة “نوفوستي” الروسية إطلاق سراح تشيليك، بعد انقضاء عقوبة السجن لمدة خمس سنوات الصادرة بحقه في مايو 2017 عن محكمة في مدينة إزمير بتهمة حيازة أسلحة بصورة غير قانونية.

وسبق أن ادعى تشيليك الذي كان يقود فصيلا مسلحا في سوريا، عقب حادثة إسقاط طائرة “سو-24” روسية من قبل مقاتلة “إف-16” تركية في 24 نوفمبر 2015، أنه من أطلق النار وقتل الطيار الروسي بيشكوف أثناء هبوطه بالمظلة.

لكن بعد اعتقاله في 2016، تراجع تشيليك عن اعترافاته هذه، وقال إنه لم يطلق النار على بيشكوف وأمر المسلحين الخاضعين لقيادته بعدم استهداف الطيار الروسي.ولم تنظر محكمة إزمير في تورط تشيليك المزعوم في قتل الطيار الروسي.

المصدر: البيان