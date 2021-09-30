الإنتربول الدولي يرفع الحظر عن سوريا

مدير إدارة الأمن الجنائي يكشف عن زيارة وفد من الأمانة العامة للإنتربول الدولي لدمشق الشهر المقبل، ويكشف أن اللجنة التنفيذية في الأمانة العامة للإنتربول الدولي رفعت الحظر عن سوريا.

كشف مدير إدارة الأمن الجنائي، حسين جمعة، أن اللجنة التنفيذية في الأمانة العامة للإنتربول الدولي رفعت الحظر عن سوريا في ما يتعلّق بموضوع الإنتربول. وبناء على ذلك، عادت لمكتب دمشق جميع صلاحياته. وأكد أنه يتم الانتظار حالياً لتفعيل خدمات الإنتربول لمكتب دمشق.

وأعلن جمعة عن زيارة وفد من الأمانة العامة للإنتربول الدولي لدمشق في الشهر القادم، يترأسه رئيس مكتب مكافحة الإرهاب في الأمانة العامة، ويضم عدداً من المدربين. وخلال الزيارة، ستكون هناك ورشة عمل حول موضوع التطبيقات الحديثة للإنتربول، بحسب قوله.

وأشار جمعة إلى أن “من أهم مميزات رفع حظر الخدمات عن مكتب دمشق هي أنه أصبح بإمكان المكتب تقديم خدمات الإنتربول لمؤسسات الدولة الأخرى، مثل الهجرة والجوازات والجمارك العامة والمعابر الحدودية في ما يتعلق بموضوع تهريب السيارات وقاعدة بصمات المطلوبين في العالم وغيرها، إضافة إلى أن رفع الحظر يسهل موضوع الاتصال والخدمات، وخصوصاً مع الأمانة العامة”.

المصدر:وكالات