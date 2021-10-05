“الإنتربول” يسمح للنظام السوري بالولوج إلى شبكته الخاصة

أعادت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) منح النظام السوري حق الولوج إلى شبكة الاتصال الخاصة بها. وأعلن المكتب الإعلامي للإنتربول، في بيان، منح النظام السوري الإذن للولوج إلى الشبكة.

ويرى مراقبون أنّ هذه الخطوة تعرض المعارضين للنظام في الخارج لخطر التوقيف وحتى التعذيب. كما أنّ ولوج النظام لشبكة الإنتربول ووصوله إلى قاعدة البيانات لهما مخاطر على طلبات لجوء السوريين في الخارج.

وتتيح هذه الخطوة للنظام السوري الحق في مراقبة المعارضين واللاجئين السوريين حول العالم وإدراجهم ضمن “النشرة الحمراء” للمطلوبين.

ويعد الإنتربول أكبر منظمة دولية لمكافحة الجرائم، وتضم 194 دولة عضو يُسمح لها بالوصول إلى قاعدة البيانات وشبكة الاتصال الخاصة بها.

المصدر: العربي الجديد