الإنتربول ينفي تلقيه نشرة حمراء من سوريا لتوقيف جعجع

رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع (رويترز)

نفى الإنتربول يوم الخميس تلقيه نشرة حمراء من سوريا لتوقيف رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع.

وأكدت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية لصحيفة “النهار” اللبنانية عبر البريد الإلكتروني عدم وجود أي طلب لنشرة حمراء، ولا أي نوع من الطلبات لدى المكتب المركزي الوطني للإنتربول (NCB) في دمشق بشأن سمير جعجع.

وقالت: “بعد رفع الإجراءات التصحيحية المطبقة في سوريا، تواصل الأمانة العامة للإنتربول مراقبة أنشطة المكتب المركزي الوطني للإنتربول في دمشق بعناية، بما في ذلك أي طلبات للنشرات الحمراء”.

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وأوضحت المنظمة أن كل طلب نشرة حمراء يراجعه فريق عمل متخصص للتأكد من أنه يتوافق مع دستور الإنتربول وقواعده، وأفادت بأن قرار القبض على فرد بموجب نشرة حمراء، أمر يعني السلطات الوطنية المختصة.

وبالبحث في أسماء المطلوبين بموجب نشرات حمراء عامة في موقع الانتربول، لا أثر لاسم سمير جعجع. 

وانتشر خبر تلقي الإنتربول نشرة حمراء من سوريا بشأن جعجع على نطاق واسع في مواقع إخبارية عربية ووسائل التواصل الاجتماعي.

https://www.facebook.com/139242316184141/photos/a.1082281428546887/4229259773849021/?type=3

https://www.facebook.com/banyasiat/photos/a.1112452818765362/4817425251601415/?type=3

المصدر روسيا اليوم 

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