الاتحاد الأوروبي يحدد موعد المؤتمر الدولي الخامس للمانحين لسوريا

أفادت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، بأن الاتحاد الأوروبي سيستضيف المؤتمر الدولي الخامس للمانحين لسوريا، يومي 29 و30 مارس، عبر الانترنت بسبب جائحة كورونا.

وتهدف الأمم المتحدة بهذا المؤتمر، إلى جمع تمويل للأنشطة الإنسانية للسنوات القليلة المقبلة، من أجل مساعدة أكثر من 11 مليون سوري في حاجة لمساعدات، بسبب “الحرب” التي بدأت قبل ما يقرب من عشر سنوات.

ويأتي ذلك قبل الانتخابات الرئاسية في سوريا، التي من المقرر تنظيمها في أبريل المقبل.

المصدر: RT + “رويترز”