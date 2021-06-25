الاتحاد الأوروبي يعتزم إعداد مقترحات لمساعدة اللاجئين السوريين

كلف زعماء دول الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات بشأن المساعدة المالية للاجئين السوريين في تركيا والأردن ولبنان ومناطق أخرى.

وبحثت القمة الأوروبية في بروكسل يوم الخميس علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا، التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين في المنطقة.

وعلى خلفية أزمة الهجرة، توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مع تركيا، ينص على تقديم بروكسل مساعدة مالية لتركيا مقابل التزامها باستضافة المهاجرين غير الشرعيين.

وفي الفترة الأخيرة كانت تركيا تدعو إلى إعادة النظر في الاتفاق متهمة الاتحاد الأوروبي بعدم تنفيذ التزاماته بالكامل.