الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 7 وزراء سوريين

فرض الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عقوبات على سبعة وزراء بحكومة النظام السوري، بسبب دورهم في قمع المدنيين خلال الحرب الأهلية.

وتضمنت العقوبات بحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، تجميد ممتلكات وحظر السفر إلى أوروبا، وقد شملت العقوبات وزراء العدل، والتجارة، والمواصلات، والتعليم، والثقافة.

واتهم معظم هؤلاء الوزراء بالمشاركة في تحمل جزء من مسؤولية النظام السوري في قمع المدنيين.

وبالعقوبات الجديدة، يرتفع عدد الأشخاص المستهدفين من قبل الاتحاد الأوروبي في سوريا إلى 280. بجانب 70 كيانا آخر، بما في ذلك المنظمات والبنوك والشركات، المدرجة في قائمة سوداء، إزاء استفادتهم من علاقاتهم مع النظام.

وقد بدأ الاتحاد الأوروبي في فرض العقوبات لأول مرة في عام 2011، والتي تشمل حظرا على واردات النفط، وقيودا على الاستثمار، وتجميدا لأصول البنك المركزي المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي.

كما تشمل العقوبات فرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا، التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين، أو مراقبة هواتفهم والإنترنت.

المصدر:الحرة