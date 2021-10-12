الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على النظام السوري عامًا إضافياً

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على النظام السوري عامًا إضافياً أعلن إدراج مركزي أبحاث سوري ومعهد أبحاث روسي للكيمياء والتكنولوجيا، إلى قائمة العقوبات أيضًا

أعلن الاتحاد الأوروبي، تمديد عقوباته على النظام السوري عاماً إضافياً، وذلك بسبب استخدامه السلاح الكيميائي ضد مواطنيه المدنيين.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي، الإثنين، أعلن فيه تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري لغاية 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، قابل للتمديد أيضاً.

وتضم قائمة العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ عام 2018، شخصيات وهيئات متورطة في تطوير النظام السوري للسلاح الكيميائي واستخدامه ضد المدنيين.

وأشار بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، إلى إدراج مركزي أبحاث سوري ومعهد أبحاث روسي للكيمياء والتكنولوجيا، إلى قائمة العقوبات أيضاً.

ويُفرض حظر السفر على الأشخاص المدرجين على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي، كما يتم تجميد أصولهم داخل دول الاتحاد.

المصدر: الأناضول

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