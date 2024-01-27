الاستخبارات التركية تطلق سراح مواطنين مقابل إتاوات مالية ومصير مجهول يلاحق 3 أخرين في عفرين

محافظة حلب: أطلقت الاستخبارات التركية سراح مواطن من أهالي قرية ميدانكي التابعة لناحية شران بريف عفرين، مقابل فدية مالية قدره 1700 دولار أمريكي، بعد اعتقاله في أواخر شهر أيلول من العام الفائت، في مدينة إعزاز ضمن منطقة “درع الفرات”، بعد ترحيله قسراً من الداخل الأراضي التركية.

كما أطلقت الشرطة المدنية سراح مواطن في العقد الرابع من العمر، من أهالي قرية كوخرة التابعة لناحية معبطلي، مقابل مبلغ مالي قدره 400 دولار أمريكي، بعد اعتقاله في حي الأشرفية بمدينة عفرين قبل أيام، بتهمة التستر على أملاك العاملين مع الإدارة الذاتية سابقا.

وفي سياق منفصل، اعتقلت الاستخبارات التركية مسن في العقد السابع من العمر، ومهندس في قرية علمدارا التابعة لناحية راجو بريف عفرين، ووفقا لنشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن المهندس جرى زجه في سجن معراته بمدينة عفرين، دون معرفة مصيره وأسباب اعتقاله، بينما لا يزال مصير المسن مجهولاً.

وأيضا أقدمت الشرطة العسكرية على اعتقال مدرس يبلغ من العمر 47 من أهالي قرية ترندة، بسبب شكوى تقدم بها أحد المستوطنين من الغوطة الشرقية، بسبب خلاف بينهما على عملية بيع صحيفة الزيت، مطالبا بمبلغ مالي قدره 95 ألف دولار أمريكي، لقاء إطلاق سراحه.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 25 كانون الثاني، اعتقال 3 مواطنين بينهم سيدة مسن والاعتداء على أخر من قبل الأجهزة المرتبطة بأنقرة في ريف عفرين