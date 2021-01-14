“الاستخبارات التركية” تعتقل قريب قائد فرقة “السلطان مراد” بعد ضبط كمية كبيرة من “المخدرات” بحوزته

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري، أن “الاستخبارات التركية” اعتقلت أبن شقيق قائد فرقة “السلطان مُراد” في منطقة حوار كلس الواقعة عند الحدود السورية – التركية في ريف حلب الشمالي، وذلك بعد ضبط 4 كيلو غرامات من المواد المخدرة بحوزته.

وكان المرصد السوري قد أشار في الـ 3 من يناير/كانون الثاني، إلى إصابة طفل من مهجري الغوطة الشرقية بعدة رصاصات طائشة، بعد نشوب خلاف بين مجموعتين عسكريتين تابعتين لـ”فرقة الحمزة” داخل مدينة عفرين شمالي غربي حلب، تطور لإشهار السلاح وإطلاق النار بشكل عشوائي فيما بينهم، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن إطلاق النار وقع بين المجموعتين جراء خلافهم على تقاسم إتاوات تهريب الأشخاص بين مناطق النظام ومن ثم إلى عفرين وتركيا.