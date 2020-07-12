“الاستخبارات العسكرية” التابعة للنظام السوري تعتقل مواطن في مدينة درعا لأسباب مجهولة

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عناصر من “الأمن العسكري” التابع للنظام السوري، اعتقلوا مدني من أبناء المزيريب، من على إحدى حواجز درعا المحطة بمدينة درعا، أثناء توجهه إلى عمله، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب الاعتقال، يذكر أن المواطن يملك بطاقة “تسوية”.

وكان المرصد السوري نشر في التاسع من الشهر الفائت، أن قوات النظام، نفذت خلال الساعات الفائتة حملة دهم واعتقالات ضمن بلدة قرفا الواقعة بريف درعا الشمالي، حيث جرى مداهمة عدة منازل في البلدة، واعتقال 4 أشخاص على الأقل، دون معرفة الأسباب حتى اللحظة.