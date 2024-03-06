الاستخبارات التركية تواصل انتهاكاتها في عفرين وتعتقل 7 أشخاص وتفرج عن سيدة مقابل مبلغ مالي

محافظة حلب: اعتقلت الشرطة المدنية مواطناً يبلغ من العمر 44 عاماً، من أهالي قرية حج حسنا التابعة لناحية جنديرس بريف عفرين، وذلك أثناء قيامه باستخراج البطاقة الشخصية، حيث اعتقل بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية سابقاً، علما أن المواطن قام بتسوية أوضاعه لدى عودته إلى مسقط رأسه قبل 4 شهور، مقابل مبلغ مالي، حيث جرى اقتياده إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيره.

كما اعتقلت الاستخبارات التركية 3 مواطنين يبلغ أعمارهم 37 و43 و48، في ناحية جنديرس بريف عفرين الغربي، بتهمة عملهم في إحدى المؤسسات الإدارة الذايتة سابقاً، كما اعتقلت شخص أخر ينحدر من مدينة إدلب، وجرى اقتياد الجميع إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيرهم.

وتعرض مواطن أخر يبلغ من العمر 38 عاما لاعتقال في ناحية جنديرس، من قبل الاستخبارات التركية، بتهمة عمله في الجمارك إبان الإدارة الذاتية سابقا، وجرى اقتياده إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيره.

وفي ناحية راجو، أفرجت الاستخبارات التركية عن سيدة مقابل مبلغ مالي، بينما يواجه زوجها مصير مجهول، ويشار إلى أن اعتقلوا في قرية ميدان أكبس بتاريخ 28 كانون الأول من عام 2023، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية سابقاً.

وتواصل الاستخبارات التركية بشن حملة اعتقالات تعسفية واسعة في منطقة “غصن الزيتون”، ولا سيما في ناحية جنديرس بتهم وحجج واهية، ويقابل ذلك، استياء شعبي واسع على خلفية ممارسات التي تقوم بها الأجهزة المرتبطة بأنقرة، فضلا عن غياب المحاسبة والقانون.