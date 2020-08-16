الاشتباكات العنيفة تتجدد بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات مجلس منبج العسكري شرق محافظة حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، ومجلس منبج العسكري التابع لـ”قسد” قرب قرية على محاور قريتي أم عدسة والفارات في ريف منبج شرق محافظة حلب، تزامنا مع قصف مدفعي من تمركزات الفصائل الموالية لتركيا في قرية الياشلي المقابلة لقرية أم عدسة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين فصائل “الجيش الوطني” الموالية لتركيا من جهة، و”قسد” من جهة أخرى، قرب منطقة معبر عون الدادات شرق حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 14 آب/أغسطس، اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا من طرف، ومجلس منبج العسكري من طرف آخر، وذلك على محور محسنلي بريف منبج شمال شرق حلب، تزامنا مع استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والقذائف الصاروخية.