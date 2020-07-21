 الاشتباكات العنيفة تتجدد بين الفصائل الموالية لتركيا والقوات الكردية في ريف إعزاز

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات عنيفة بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محور بلدة مرعناز شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية المنتشرة شمال حلب، على محاور قرية مرعناز، تزامنا مع قصف مدفعي للجيش التركي من قواعده في إعزاز استهدف مواقع القوات الكردية في مرعناز والمالكية وشوارغة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.