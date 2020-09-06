الاشتباكات العنيفة تتجدد بين “القوات الكردية” والفصائل الموالية لتركيا على محاور ريف حلب الشمالي الشرقي

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري، مساء اليوم، اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى، على محاور الدغلباش غرب مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 4 أيلول/سبتمبر، اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى، على جبهة الدغلباش غرب مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 22 آب الفائت، قصفا صاروخيا، نفذته القوات التركية المتمركزة من قواعدها ضمن منطقتي مارع وكلجبرين، استهدف مناطق في مدينة “تل رفعت” ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات فقط، يذكر أن تل رفعت يتواجد فيها قاعدة عسكرية روسية.