الاشتباكات العنيفة تتجدد على محاور ريف حلب الشمالي بين “القوات الكردية” والفصائل الموالية لتركيا

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية المنتشرة في ريف حلب من جهة أخرى، على محور قرية كفرخاشر في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، اشتباكات عنيفة على محور مرعناز بريف حلب الشمالي، بين قوات “الجيش الوطني” الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية المنتشرة في المنطقة من جهة أخرى، تترافق مع قصف واستهدافات مكثفة.