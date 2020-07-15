الاشتباكات العنيفة تتجدد في ريف منبج الغربي بين “مجلس منبج العسكري” والفصائل الموالية لتركيا

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، اشتباكات عنيفة بين “مجلس منبج العسكري” من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى على محاور قرية الياشلي غرب مدينة منبج الواقعة بريف حلب الشمالي الشرقي.

وفي سياق ذلك، قصفت الفصائل الموالية لتركيا قريتي الياشلي وأم عدسة بقذائف المدفعية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 12 تموز/يوليو، اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا من طرف، وقوات “مجلس منبج العسكري” من طرف آخر، على محور الياشلي بريف منبج الغربي شمال شرق حلب، ترافقت مع استهدافات متبادلة، ولا معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري رصد في نهاية شهر حزيران/يوليو الفائت، اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات مجلس منبج العسكري التابع لـ”قسد” من جهة أخرى، على محور قرية الياشلي في ريف حلب الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.