الاشتباكات المسلحة تتجدد بين عناصر حاجز “قسد” ومحليين بريف ديرالزور

محافظة ديرالزور: هاجم مسلحون محليون بالأسلحة الثقيلة والرشاشة نقاط عسكرية لـ”قسد”، في بلدة ابو حمام بريف دير الزور الشرقي، واندلعت اشتباكات مسلحة بين الطرفين على حاجز الصنبور ونقطة الهواشة في البلدة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري اليوم إلى أن مسلحين شنوا هجوماً على نقطة مصفاة مياه البوبدران التي تتمركز فيها قوات سوريا الديمقراطية، ونقاط في بلدة السوسة في ريف دير الزور الشرقي، كما شن المسلحون هجوماً على نقطة الثابت ونقطة منزل غازي في بلدة الطيانة ونقطة محطة البوعواد بريف دير الزور الشرقي، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.