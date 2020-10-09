الاشتباكات بين القوات الكردية والفصائل الموالية لتركيا على محاور بلدة “الدغلباش” بريف حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: دارت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، مساء اليوم، بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محور “الدغلباش” بريف حلب الشمالي الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 5 أكتوبر، اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى، على محاور “الدغلباش” بريف مدينة الباب شرقي حلب.

ورصد المرصد السوري، في 4 أكتوبر الجاري، توسع رقعة القصف البري الذي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، على مناطق انتشار القوات الكردية في شمال غرب محافظة حلب، حيث طال القصف قرى تل مضيق وسد الشهباء وقرية كالوتية في منطقة الشهباء شمالي حلب.

كما جددت القوات التركية قصفها المدفعي على ناحية شيراوا مستهدفةً كل من قرى كوندي مازن وباشمرة ومايوسة.