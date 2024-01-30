الاشتباكات بين “قسد” ومسلحين محليين تتجدد في ريف ديرالزور الشرقي

محافظة ديرالزور: اندلعت اشتباكات مسلحة بين عناصر من قوات سوريا الديمقراطية من جهة، ومسلحين محليين من جهة أخرى، بعد استهداف الأخير بقذيفتي “أربيجي” مقراً لعناصر “قسد” على الجبل المطل على مدينة البصيرة شرقي دير الزور، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة.

ورصد المرصد السوري يوم أمس، مهاجمة مسلحين محليين بقذائف “الأربيجي” والأسلحة الثقيلة حاجزاً عسكريا لقوات سوريا الديمقراطية، في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بين الطرفين دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة.