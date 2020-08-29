الاشتباكات تتجدد بريف مدينة الباب بين الفصائل الموالية لأنقرة وقوات “مجلس الباب العسكري”

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، اشتباكات على محور الدغلباش بريف مدينة الباب الغربي، شمال شرق حلب، بين الفصائل الموالية لتركيا من جانب، وقوات “مجلس الباب العسكري” من جانب آخر، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، وسط معلومات عن خسائر بشرية بين الجانبين.

وكان المرصد السوري رصد قبل 10 أيام، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات مجلس منبج العسكري من جهة أخرى، على محاور قريتي الياشلي والدندنية في ريف منبج، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان فجر اليوم، اشتباكات على محور قراطة بريف جرابلس شمال شرق حلب، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات “مجلس الباب العسكري”، ترافقت مع استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والقذائف، دون ورود معلومات عن إصابات.