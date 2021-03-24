الاشتباكات تتجدد بين الفصائل الموالية لأنقرة والقوات الكردية ضمن ريف حلب الشمالي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، اشتباكات على محور كفركلبين بريف اعزاز، شمالي حلب، بين الفصائل الموالية لأنقرة من جانب، والقوات الكردية المنتشرة في المنطقة من جانب آخر، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، وأشار المرصد السوري يوم أمس الأول، إلى أن القواعد التركية في مدينة الباب شرقي حلب قصفت براجمات الصواريخ، محور قرية عبلة غربي مدينة الباب ومحيط تل رفعت وقرية تل جيجان وقرية تل جميل ومحيط قرية كفرنايا ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ويأتي ذلك، في إطار القصف المتجدد على تلك محاور، وكانت القاعدة العسكرية التركية المتواجدة في بلدة كلجبرين بريف حلب قد قصفت بقذائف المدفعية، قبل 3 أيام، أطراف تل رفعت وعين دقنة ومرعناز ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي.