الاشتباكات تتجدد بين الفصائل الموالية لتركيا والقوات الكردية في ريف حلب الشمالي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى، على محوري كفرخاشر ومرعناز جنوب غربي مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

يأتي ذلك، بعد ساعات عن اشتباكات مماثلة في ريف حلب الشمالي، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، اشتباكات على جبهة حزوان بريف مدينة الباب شمال شرقي حلب، بين الفصائل الموالية للحكومة التركية من طرف، وقوات مجلس الباب العسكري من طرف آخر، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة.