الاشتباكات تتجدد بين القوات الكردية والفصائل الموالية لتركيا على محاور شمال شرق حلب 

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: دارت اشتباكات عنيفة، مساء اليوم، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى على محور “الدغلباش” غرب مدينة الباب بريف حلب الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت اشتباكات متقطعة دارت، في 30 أيلول الفائت، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية والمسلحين الموالين لقوات النظام من جهة أخرى، على محاور الدغلباش قرب مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، إثر عملية تسلل نفذتها القوات الكردية على مواقع الفصائل، تزامناً مع قصف مدفعي متبادل على محاور القتال.

وقصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة، في 23 أيلول الجاري، قرى صغوناكه ومالكية وشوارق وعين دقنة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال محافظة حلب.