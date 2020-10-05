الاشتباكات تتجدد بين القوات الكردية والفصائل الموالية لتركيا على محاور بلدة “الدغلباش” بريف حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى، على محاور “الدغلباش” بريف مدينة الباب شرقي حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري رصد، أمس، توسع رقعة القصف البري الذي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، على مناطق انتشار القوات الكردية في شمال غرب محافظة حلب، حيث طال القصف قرى تل مضيق وسد الشهباء وقرية كالوتية في منطقة الشهباء شمالي حلب.

كما جددت القوات التركية قصفها المدفعي على ناحية شيراوا مستهدفةً كل من قرى كوندي مازن وباشمرة ومايوسة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية على مناطق في قرية برج قاص الواقعة بناحية شيراوا شمال غربي حلب، ضمن مناطق نفوذ القوات الكردية.