الاشتباكات تتجدد بين القوات الكردية والفصائل الموالية لتركيا على محاور ريف حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تجدد الاشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محور مرعناز بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري قد وثق، استشهاد شاب نازح من مدينة الرقة إلى ريف حلب، نتيجة رصاصة أصابته في الرأس بينما كان على سطح منزله بالقرب من جبهة شعالة بريف الباب شرقي حلب.

ووثق المرصد السوري مقتل ضابط وإصابة 3 من القوات التركية في عملية تسلل نفذتها القوات الكردية، على محور باصوفان وكفرخاشر ضمن ريف حلب الشمالي، في 3 ديسمبر/كانون الأول، حيث كان المرصد السوري رصد بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، عملية تسلل نفذتها القوات الكردية المنتشرة بريف حلب الشمالي، على مواقع الفصائل الموالية لأنقرة في محور كفرخاشر في الريف ذاته.